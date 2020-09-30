Капитан "Гента" объяснил, почему его команда проиграла "Динамо"

30 сентября, 2020, 20:03

Капитан "Гента" Мишаель Нгадеу-Нгаджуи считает, что бельгийский клуб пропустил три простых гола от "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Гента".

Камерунский защитник убежден, что причина поражения "Гента" - ошибки игроков.

"Мы снова пропустили три простых гола. После игры я почувствовал, что их можно было избежать. С другой стороны, мы создали достаточно много моментов. Это положительный момент, но плохо, что мы не рисковали. У нас были возможности пройти квалификацию. В чем причина поражения? В нас, в игроках. Единственное, что мы можем сделать сейчас, - это учесть уроки для будущих матчей в чемпионате и Лиге Европы", - сказал Нгадеу-Нгаджуи.

29 сентября в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3:0.

Благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов, киевское "Динамо" получит от УЕФА минимум 31,87 млн евро.

30 сентября стало известно, что во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" попал во вторую корзину, а "Динамо" - в третью.

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