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Espreso.tvСпортКапитан "Гента" объяснил, почему его команда проиграла "Динамо"

Капитан "Гента" объяснил, почему его команда проиграла "Динамо"


фото: Getty Images
Капитан "Гента" Мишаель Нгадеу-Нгаджуи считает, что бельгийский клуб пропустил три простых гола от "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Гента".

Камерунский защитник убежден, что причина поражения "Гента" - ошибки игроков.

"Мы снова пропустили три простых гола. После игры я почувствовал, что их можно было избежать. С другой стороны, мы создали достаточно много моментов. Это положительный момент, но плохо, что мы не рисковали. У нас были возможности пройти квалификацию. В чем причина поражения? В нас, в игроках. Единственное, что мы можем сделать сейчас, - это учесть уроки для будущих матчей в чемпионате и Лиге Европы", - сказал Нгадеу-Нгаджуи.

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