Азербайджан ввел частичное военное положение

27 сентября, 2020, 17:25

Азербайджан, вслед за Арменией, ввел частичное военное положение после обострения в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает агентство "Анадолу" .

Парламент Азербайджана на экстренном заседании 27 сентября принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов страны. В частности он будет действовать в Баку, Гяндже, Евлахе, Хейгел и других городах. Среди прочего там будет введен комендантский час.

Решение было принято на фоне эскалации ситуации в зоне карабахского урегулирования. Президент Ильхам Алиев своим указом утвердил решение парламента.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 27 сентября 2020 года, сообщил о решении своего правительства относительно внедрения в стране военного положения.

Утра 27 сентября между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.

Баку называет свои действия операцией контрнаступального характера "по всему фронту" .

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