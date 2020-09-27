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Espreso.tvМирАзербайджан ввел частичное военное положение

Азербайджан ввел частичное военное положение


фото: aa.com.tr
Азербайджан, вслед за Арменией, ввел частичное военное положение после обострения в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает агентство "Анадолу" .

Парламент Азербайджана на экстренном заседании 27 сентября принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов страны. В частности он будет действовать в Баку, Гяндже, Евлахе, Хейгел и других городах. Среди прочего там будет введен комендантский час.

Решение было принято на фоне эскалации ситуации в зоне карабахского урегулирования. Президент Ильхам Алиев своим указом утвердил решение парламента.

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