Спецоперация по "вагнеровцам": журналистку Янину Соколову зовут на допрос в ГБР по делу о разглашении гостайны

28 сентября, 2020, 15:31

Госбюро расследований вызвало ведущую Янину Соколову в качестве свидетеля относительно возможного проведения спецоперации по боевикам так называемой ЧВК "Вагнера"

Об этом она сообщила в Facebook.

"Меня вызывают на допрос в ГБР. Если вы думаете, что это по поводу поиска имени чиновника, который сорвал спецоперацию по "вагнеровцам", то вы ошибаетесь. Ищут тех, кто разгласил "секретные сведения", - написала она.

Читайте также: Дело о белорусских "вагнеровцах" расследуют как разглашение гостайны, - и.о. директора ГБР Соколов

В повестке отмечается, что допрос состоится 5 октября в рамках производства "по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью второй, статьи 328 УК, по факту возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну и повлекших тяжкие последствия".

Читайте также: Появилась аудиозапись якобы "собеседования" украинских спецслужб с одним из задержанных в Беларуси "вагнеровцев"

Журналистка Янина Соколова обнародовала новые пленки якобы привлечения украинскими спецслужбами российских наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали против Украины.