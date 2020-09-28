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Espreso.tvОбществоСпецоперация по "вагнеровцам": журналистку Янину Соколову зовут на допрос в ГБР по делу о разглашении гостайны

Спецоперация по "вагнеровцам": журналистку Янину Соколову зовут на допрос в ГБР по делу о разглашении гостайны


фото: yanina.tv
Госбюро расследований вызвало ведущую Янину Соколову в качестве свидетеля относительно возможного проведения спецоперации по боевикам так называемой ЧВК "Вагнера"

Об этом она сообщила в Facebook.

"Меня вызывают на допрос в ГБР. Если вы думаете, что это по поводу поиска имени чиновника, который сорвал спецоперацию по "вагнеровцам", то вы ошибаетесь. Ищут тех, кто разгласил "секретные сведения", - написала она.

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В повестке отмечается, что допрос состоится 5 октября в рамках производства "по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью второй, статьи 328 УК, по факту возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну и повлекших тяжкие последствия".

Читайте также: Появилась аудиозапись якобы "собеседования" украинских спецслужб с одним из задержанных в Беларуси "вагнеровцев"

  • Журналистка Янина Соколова обнародовала новые пленки якобы привлечения украинскими спецслужбами российских наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали против Украины.

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