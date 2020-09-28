Спецоперация по "вагнеровцам": журналистку Янину Соколову зовут на допрос в ГБР по делу о разглашении гостайны
Об этом она сообщила в Facebook.
"Меня вызывают на допрос в ГБР. Если вы думаете, что это по поводу поиска имени чиновника, который сорвал спецоперацию по "вагнеровцам", то вы ошибаетесь. Ищут тех, кто разгласил "секретные сведения", - написала она.
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В повестке отмечается, что допрос состоится 5 октября в рамках производства "по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью второй, статьи 328 УК, по факту возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну и повлекших тяжкие последствия".
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- Журналистка Янина Соколова обнародовала новые пленки якобы привлечения украинскими спецслужбами российских наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали против Украины.
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