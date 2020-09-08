Журналистка Соколова обнародовала вторую часть записей "вербовки" бойцов ЧВК Вагнера украинскими спецслужбами
Об этом она сообщила в Facebook.
Журналистка объяснила, что новые пленки ей прислали в конце прошлой недели. В файле были аудиозаписи и документы.
Соколова призвала провести независимое расследование срыва спецоперации спецслужб, которую, по ее убеждению, все же планировали.
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На записи представлены свидетельства трех россиян Алексея Волгина, Дмитрия Григоряна и Дмитрия Савицкого, которые проходят "собеседование" у подставного куратора.
Волгин рассказал, что был в Дебальцево, Луганске, работал медиком. Его подразделение "Группа Вагнер" сбил Ил-76 (14 июня 2014 над Луганской областью).
Григорян заявил, что воевал на Донбассе с мая 2014 го по август 2015 года, Заходили в Луганскую область: были в Краснодоне, Луганске, Дебальцево, Алчевске, Красном Луче, Песках. Сам Григорян был корректировщик или сопровождал грузы от границы, работал с ПЗРК, сопровождал боевую технику, в частности "Буки".
Савицкий ( "Сова") рассказал о "работе" в Славянске и вблизи Луганского аэропорта. "Сова" подтвердил, что у него "было два пуска" с ПЗРК "Игла" по "больших птичках" с двумя попаданиями.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера ".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов .
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
- Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 наемников российской ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в войне на Донбассе.
- Власти Беларуси передали России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
- Народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал новые доказательства того , что СБУ проводила спецоперацию по боевикам так называемой ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси.
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