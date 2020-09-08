Журналистка Соколова обнародовала вторую часть записей "вербовки" бойцов ЧВК Вагнера украинскими спецслужбами

8 сентября, 2020, 17:04

Журналистка Янина Соколова обнародовала новые пленки якобы привлечения украинскими спецслужбами российских наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали против Украины

Об этом она сообщила в Facebook.

Журналистка объяснила, что новые пленки ей прислали в конце прошлой недели. В файле были аудиозаписи и документы.

Соколова призвала провести независимое расследование срыва спецоперации спецслужб, которую, по ее убеждению, все же планировали.

Читайте также: Появилась аудиозапись якобы "собеседования" украинских спецслужб с одним из задержанных в Беларуси "вагнеровцев"

На записи представлены свидетельства трех россиян Алексея Волгина, Дмитрия Григоряна и Дмитрия Савицкого, которые проходят "собеседование" у подставного куратора.

Волгин рассказал, что был в Дебальцево, Луганске, работал медиком. Его подразделение "Группа Вагнер" сбил Ил-76 (14 июня 2014 над Луганской областью).

Григорян заявил, что воевал на Донбассе с мая 2014 го по август 2015 года, Заходили в Луганскую область: были в Краснодоне, Луганске, Дебальцево, Алчевске, Красном Луче, Песках. Сам Григорян был корректировщик или сопровождал грузы от границы, работал с ПЗРК, сопровождал боевую технику, в частности "Буки".

Савицкий ( "Сова") рассказал о "работе" в Славянске и вблизи Луганского аэропорта. "Сова" подтвердил, что у него "было два пуска" с ПЗРК "Игла" по "больших птичках" с двумя попаданиями.