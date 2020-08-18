Появилась аудиозапись якобы "собеседования" украинских спецслужб с одним из задержанных в Беларуси "вагнеровцем"

18 августа, 2020, 18:16

18 августа журналистка Янина Соколова обнародовала аудиозапись якобы разговора украинских спецслужб с другом с одним из задержанных в Беларуси "вагнеровцев"

Видеозапись с якобы "собеседованием" агента СБУ с российским наемником Харитоновым обнародовала журналистка Янина Соколова на своем YouTube-канале.

На записи Денис Харитонов, российский военнослужащий, подробно рассказывает и показывает лично снятое им видео с его голосом, как он 23 июля 2014-го года сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса два украинских штурмовика Су-25 299-й бригады тактической авиации в районе села Мариновка, действуя в составе российского батальона "Степь".

Новость дополняется ..

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо