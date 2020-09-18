Дело о белорусских "вагнеровцах" расследуют как разглашение гостайны, - и.о. директора ГБР Соколов

18 сентября, 2020, 18:09

По словам руководителя ведомства Александра Соколова, ГБР не афишировало, что открыло дело по "вагнеровцам", но вызвало Андрея Богдана на допрос, когда он озвучил заинтересовавшие их факты

Об этом и.о. председателя Государственного бюро расследований рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

В ходе интервью журналисты спросили Соколова, в рамках какого уголовного производства допрашивали экс-главу Офиса президента Андрея Богдана и когда соответствующее производство было открыто.

Соколов отметил, что уголовное производство было открыто после появления в СМИ информации о срыве спецоперации спецслужб Украины по выводу боевиков, участвовавших в войне на Донбассе на контролируемые позиции.

"ГБР открыло уголовное производство, о котором до недавнего времени никто не знал. Когда же бывший глава Офиса Президента огласил информацию по конкретным фактам, мы решили, что молчать уже нет смысла. Мы рассчитывали, что он сможет рассказать что-то новое, предоставить какие-то документы, черновики, если они существуют. С учетом его предыдущей должности предполагали, что он может обладать такой информацией. Ведь все заявляют, что эта спецоперация готовилась и реализовывалась около года, так что, в принципе, в период своего пребывания на посту главы Офиса Президента он мог владеть какой-то информацией", - рассказал Соколов.

Соколов отметил, что Богдан сослался на СМИ, как источник информации.

"Дело возбуждено по ст. 328 Уголовного кодекса - "Разглашение государственной тайны". Объясню, почему. Если это была секретная спецоперация, и о ней стало всем известно, в том числе и иностранной стороне, это разглашением государственной тайны", - отметил и.о. главы ГБР.

Соколов заявил, что несмотря на то, что СБУ также проводит расследование об утечке данных, дело имеет подследственность ГБР согласно законодательству.

"Если говорить об участниках совещания, которые подозреваются журналистами в возможной утечке, то по подследственности они являются субъектами ГБР. В частности, сотрудники Службы безопасности Украины, топ-чиновники СНБО, Офиса президента. Поэтому Офисом генпрокурора рассматривается вопрос об объединении этих дел в одно производство и передаче в ГБР", - пояснил он.

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