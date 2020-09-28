Макрона планирует 29 сентября провести встречу с Тихановской
28 сентября, 2020, 20:02
Президент Франции Эммануэль Макрон готов встретиться с бывшей кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской во время своего визита в Литву
Об этом сообщает France-Presse, передает Радио Свобода.
Сообщается, что Макрон встретится с Тихановской 29 сентября
Встречу президента Франции Эммануэля Макрона со Светланой Тихановской планируют во вторник во время его визита в Литву.
По данным агентства, Макрон проведет встречу с Тихановской в Вильнюсе во вторник утром.
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