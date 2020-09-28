Макрона планирует 29 сентября провести встречу с Тихановской

28 сентября, 2020, 20:02

Президент Франции Эммануэль Макрон готов встретиться с бывшей кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской во время своего визита в Литву

Об этом сообщает France-Presse, передает Радио Свобода.

Сообщается, что Макрон встретится с Тихановской 29 сентября

Встречу президента Франции Эммануэля Макрона со Светланой Тихановской планируют во вторник во время его визита в Литву.

По данным агентства, Макрон проведет встречу с Тихановской в Вильнюсе во вторник утром.

23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".

Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.

25 сентября Светлана Тихановская заявила, что хотела бы, чтобы Франция взяла на себя функции посредника для разрешения ситуации в Беларуси.

27 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что видит выход из острого противостояния между властью и избирателями в Беларуси в том, чтобы самопровозглашенный руководитель этой страны Александр Лукашенко отказался от претензий на пост главы государства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb