27 сентября, 2020, 09:28

Президент Франции Эмманюэль Макрон видит выход из острого противостояния между властью и избирателями в Беларуси в том, чтобы самопровозглашенный руководитель этой страны Александр Лукашенко отказался от претензий на пост главы государства

Об этом он заявил в интервью Le Journal du Dimanche, которое вышло 26 сентября 2020 года, передает Еспресо.TV.

"Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться с помощью силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти", - подчеркнул Макрон.

По словам французского президента, его восторгает мужество белорусов, которые присоединились к протестам.

"Они знают о том, на какой риск идут, выходя еженедельно по выходным на демонстрации, и все же они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в давно подавленную демократию в этой стране", - сказал Макрон.

Особого уважения при этом, по словам французского президента, заслуживают протестующие женщины.

Справка

После подделки результатов голосования на президентских выборах, состоявшихся 9 августа 2020 года, в Беларуси началась мирная демократическая революция. Массовые акции проходят каждое воскресенье - в центре Минска и крупных городов.

23 сентября неизменный в течение последних 26 лет правитель Республики Беларусь Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию, на которую не было предварительного приглашения и где отсутствовали иностранные послы.

Евросоюз не признает Лукашенко законным руководителем Беларуси. Парламент Литвы постановил, что им является Светлана Тихановская, которая, по официальным данным белорусского ЦИК, якобы проиграла Лукашенко.

Муж Тихановской, популярный блогер Сергей Тихановский, находится в заключении вместе с сотнями других оппозиционеров.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действующего президента Дональда Трампа за то, что он не реагирует на ситуацию в Беларуси. При этом Лукашенко Байден называет не иначе как диктатором.

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