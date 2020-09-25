Тихановская призвала Францию стать посредником в белорусском кризисе
25 сентября, 2020, 10:19
Светлана Тихановская заявила, что хотела бы, чтобы Франция взяла на себя функции посредника для разрешения ситуации в Беларуси
Об этом она сказала в интервью французской газете Le Figaro.
"Президенту Макрону нужно говорить громче. Мы ожидаем от него многого", - отметила Тихановская, добавив, что пока не встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Комментируя тайную инаугурацию Александра Лукашенко, Тихановская отметила, что он боится своего народа и уже с 9 августа нелегитимный в глазах белорусов.
"Они больше не доверяют ему, они больше не видят в нем своего президента", - сказала она.
- 23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".
- Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом".
- Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры