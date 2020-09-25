Тихановская призвала Францию стать посредником в белорусском кризисе

25 сентября, 2020, 10:19

Светлана Тихановская заявила, что хотела бы, чтобы Франция взяла на себя функции посредника для разрешения ситуации в Беларуси

Об этом она сказала в интервью французской газете Le Figaro.

"Президенту Макрону нужно говорить громче. Мы ожидаем от него многого", - отметила Тихановская, добавив, что пока не встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Комментируя тайную инаугурацию Александра Лукашенко, Тихановская отметила, что он боится своего народа и уже с 9 августа нелегитимный в глазах белорусов.

"Они больше не доверяют ему, они больше не видят в нем своего президента", - сказала она.

23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".

Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом".

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.