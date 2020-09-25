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Espreso.tvОбществоТихановская призвала Францию стать посредником в белорусском кризисе

Тихановская призвала Францию стать посредником в белорусском кризисе

Светлана Тихановская заявила, что хотела бы, чтобы Франция взяла на себя функции посредника для разрешения ситуации в Беларуси

Об этом она сказала в интервью французской газете Le Figaro.

"Президенту Макрону нужно говорить громче. Мы ожидаем от него многого", - отметила Тихановская, добавив, что пока не встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Комментируя тайную инаугурацию Александра Лукашенко, Тихановская отметила, что он боится своего народа и уже с 9 августа нелегитимный в глазах белорусов.

"Они больше не доверяют ему, они больше не видят в нем своего президента", - сказала она.

  • 23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".
  • Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом".
  • Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.

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