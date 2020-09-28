Худший клуб УПЛ выгнал главного тренера

28 сентября, 2020, 15:27

Руководство футбольного клуба "Львов" уволило Георгия Цецадзе с поста главного тренера

Об этом сообщает Dynamomania.

Разгромное поражение от луганской "Зари" (0:5), а также неудачные результаты команды, подтолкнули боссов львовского клуба к такому решению.

В этом сезоне УПЛ "Львов" проиграл три стартовых матча с разницей мячей 1:12 и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Львовяне являются единственной командой, которая в этом сезоне имеет 0 очков.

46-летний Георгий Цецадзе возглавил "Львов" в июне этого года. Под руководством грузина львовская команда сыграла два раза вничью и шесть раз проиграла.

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