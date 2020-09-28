Худший клуб УПЛ выгнал главного тренера
28 сентября, 2020, 15:27
Руководство футбольного клуба "Львов" уволило Георгия Цецадзе с поста главного тренера
Об этом сообщает Dynamomania.
Разгромное поражение от луганской "Зари" (0:5), а также неудачные результаты команды, подтолкнули боссов львовского клуба к такому решению.
В этом сезоне УПЛ "Львов" проиграл три стартовых матча с разницей мячей 1:12 и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Львовяне являются единственной командой, которая в этом сезоне имеет 0 очков.
46-летний Георгий Цецадзе возглавил "Львов" в июне этого года. Под руководством грузина львовская команда сыграла два раза вничью и шесть раз проиграла.
- Напомним, 26 сентября "Динамо" победило в Киеве "Минай" .
- В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем".
- Кроме этого, "Александрия" в субботу на своем поле разгромила "Днепр-1" .
- 27 сентября "Заря" в гостях разгромила "Львов" за счетом 5:0.
- "Шахтер" в воскресенье обыграл в Киеве "Олимпик" и вышел на третье место в турнирной таблице.
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