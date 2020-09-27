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Espreso.tvСпортУПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 4-го тура

УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 4-го тура


фото: facebook.com/fcdynamoua
По итогам 4-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" захватило лидерство в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 4-м туре "Динамо" победило "Минай" 4: 0, набрало 10 очков и вышло на первое место. Киевляне по дополнительным показателям опередили "Ворсклу", у которой также 10 пунктов после ничьей 0: 0 с "Мариуполем".

На третью позицию вышел "Шахтер", переигравший "Олимпик" 2: 0 и имеющий 8 баллов. Столько же очков в активе "Десны", которая победила "Рух" 3: 1 и идет четвертой.

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