Байден считает Лукашенко диктатором, которому потакает Трамп

26 сентября, 2020, 08:52

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действующего президента Дональда Трампа за то, что он не реагирует на ситуацию в Беларуси, где после непризнанных оппозицией выборов 9 августа режим Александра Лукашенко преследует тысячи людей и где есть сотни политзаключенных

Его заявление утром 26 сентября 2020 года передало агентство Reuters , информирует Еспресо.TV .

"Президент Трамп отказывается высказываться против действий Лукашенко или предлагать свою поддержку демократическому движению", - сказал Байден, назвав белорусского правителя диктатором.

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Проведенную за закрытыми дверями церемонию инаугурации Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, кандидат от Демократической партии считает "фиктивной".

"Президент, который скрывается в страхе от собственных граждан, отказываясь принять волю народа, является слабым, незаконным самодержцем, а не сильным лидером", - сказал Байден в своем заявлении.

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Байден добавил, что поддерживает мирные акции протеста в республике и считает необходимым проведение новых выборов. Он также требует от белорусских властей освободить задержанных лидеров оппозиции, которых он назвал политическими заключенными.

Напомним, Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси.

В стране продолжается демократическая мирная революция.

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