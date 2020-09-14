Виталий Портников: Лукашенко рассчитывает только на Путина

14 сентября, 2020, 14:21

Портников Виталий

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию для переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным

Эти переговоры вполне можно назвать секретными, президенты будут разговаривать один на один. И по итогам встречи не планируется подписывать какие-либо документы. Но дело, конечно же, не в документах. Мы хорошо помним, как в дни первого Майдана на такие же встречи с Путиным летал в Россию Леонид Кучма. И как в дни второго Майдана летал на такие же встречи Виктор Янукович. Тоже не подписывали никаких конкретных документов. Но цель этих визитов, как и поездки Лукашенко, была одна – противостоять собственному народу.

Ещё недавно Лукашенко пытался маневрировать между Россией и цивилизованным миром, Россией и Китаем. Принимал в Минске высокопоставленных американских чиновников. Говорил о диверсификации энергетических поставок. Но всё это имело значение только до того дня, когда оказалось, что белорусский народ больше не хочет жить под правлением своего анахроничного правителя. Что многие белорусы больше не хотят закрывать глаза на систематическую фальсификацию результатов выборов в своей стране.

Что режим Лукашенко – как это и бывает с любыми автократическими режимами – окончательно себя изжил.

И тут же выяснилось, что у Лукашенко всего один союзник в этом мире - Путин. Потому что у Путина точно такой же анахроничный отвратительный режим, точно такие же фальсификации. И, между прочим, точно такие же граждане, которые терпят-терпят, а в один прекрасный день также восстанут и снесут Путина с его камарильей так, что мало не покажется не самому правителю, ни его своре, не окружающему миру.

Поэтому Путин живёт в вечном страхе перед демократией и собственным народом. И это смертный страх. Поэтому он и готов сегодня поддержать Лукашенко, несмотря на очевидную антипатию к белорусскому президенту, который несмотря на постоянные уговоры, так и не согласился на уничтожение своей страны и её присоединение к облезлой путинской империи. Может быть, согласится сейчас – чтобы белорусам и всем остальным всё окончательно стало ясно и про Лукашенко, и про Россию.

Главный вопрос, впрочем, даже не в ликвидации белорусского суверенитета. С чем бы не согласился Лукашенко, это будет лишь временное решение для его страны. Главный вопрос – к кому поедет Путин, когда десятки тысяч россиян будут протестовать на улицах Москвы и других городах его страны, когда ОМОН будет не справляться, а функционеры "Единой России" – паковать чемоданы для бегства из страны или переезда в следственный изолятор. Мы понимаем кто может помочь белорусскому диктатору, но кто поможет российскому?