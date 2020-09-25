Страны Балтии расширили санкции против Беларуси
Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил в Twitter .
"Сегодня, в координации с Латвией и Эстонией, Литва существенно увеличивает количество тех, кто попал под санкции за непрерывные репрессии против народа Беларуси", - подчеркнул Линкявичюс.
В свою очередь в МИД Латвии отметили, что в "черный список" включен 101 человек. В результате этого общее количество фамилий в санкционном списке выросло до 131.
МИД Эстонии добавил, что в расширенный список санкций в целом включено 128 человек.
Ранее главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции против ответственных за фальсификацию итогов выборов в Беларуси и за жестокие разгоны акций протеста. Однако санкционный список пока не сформирован.
Поэтому Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против трех десятков белорусских официальных лиц, включая президента Александра Лукашенко.
- 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.
- После инаугурации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября в Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения. В ходе акций протеста в Беларуси, которые прошли в день тайной инаугурации Александра Лукашенко, были задержаны 364 человека .
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