 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСтраны Балтии расширили санкции против Беларуси

Страны Балтии расширили санкции против Беларуси

Литва, Латвия и Эстония объявили о расширении санкционного списка людей, которых они считают причастными к фальсификации выборов президента в Беларуси и насилия в отношении протестующих

Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил в Twitter .

"Сегодня, в координации с Латвией и Эстонией, Литва существенно увеличивает количество тех, кто попал под санкции за непрерывные репрессии против народа Беларуси", - подчеркнул Линкявичюс.

В свою очередь в МИД Латвии отметили, что в "черный список" включен 101 человек. В результате этого общее количество фамилий в санкционном списке выросло до 131.

МИД Эстонии добавил, что в расширенный список санкций в целом включено 128 человек.

Ранее главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции против ответственных за фальсификацию итогов выборов в Беларуси и за жестокие разгоны акций протеста. Однако санкционный список пока не сформирован.

Поэтому Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против трех десятков белорусских официальных лиц, включая президента Александра Лукашенко.

  • 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.
  • После инаугурации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября в Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения. В ходе акций протеста в Беларуси, которые прошли в день тайной инаугурации Александра Лукашенко, были задержаны 364 человека .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2020 пятница

больше новостей

25 сентября, 2020 пятница

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать