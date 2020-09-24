Протесты в день инаугурации Лукашенко: силовики задержали более 360 человек

24 сентября, 2020, 14:13

В ходе акций протеста в Беларуси, которые прошли в день тайной инаугурации Александра Лукашенко, были задержаны 364 человека

Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Чемоданова заявила, что накануне по всей стране прошло 59 акций протеста, в которых приняли участие около пяти тысяч человек.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 364 гражданина (из них в Минске - 252). К рассмотрению в суде дел об административных правонарушениях в места содержания задержанных водворены 320 человек", - сообщила она.

23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.

После инаугурации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября во Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения .