Протесты в день инаугурации Лукашенко: силовики задержали более 360 человек
24 сентября, 2020, 14:13
В ходе акций протеста в Беларуси, которые прошли в день тайной инаугурации Александра Лукашенко, были задержаны 364 человека
Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Чемоданова заявила, что накануне по всей стране прошло 59 акций протеста, в которых приняли участие около пяти тысяч человек.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 364 гражданина (из них в Минске - 252). К рассмотрению в суде дел об административных правонарушениях в места содержания задержанных водворены 320 человек", - сообщила она.
- 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.
- После инаугурации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября во Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения .
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