 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДумаю, что до отмены безвиза не дойдет, - Климкин

Думаю, что до отмены безвиза не дойдет, - Климкин

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин не видит угрозы для отмены безвиза Украины с ЕС

Об этом он заявил в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым» на Еспресо.TV.

"На самом деле реальной угроза потери безвиза станет только в случае демонтажа антикоррупционной инфраструктуры. Реальная отмена безвиза это как ядерный удар. Такое ядерное оружие. Поэтому она будет точно отменяться как последняя вообще возможная попытка. Сегодня я такой угрозы не вижу", - отметил Климкин.

По его словам, у украинских партнеров и Евросоюза есть достаточно рычагов, чтобы антикоррупционная инфраструктура работала.

"Сначала будут политические месседжи. Затем будут моменты с различными программами помощи, но я думаю, что до отмены безвиза не дойдет", - подчеркнул Климкин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2020 пятница

больше новостей

25 сентября, 2020 пятница

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать