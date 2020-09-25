Думаю, что до отмены безвиза не дойдет, - Климкин

25 сентября, 2020, 20:54

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин не видит угрозы для отмены безвиза Украины с ЕС

Об этом он заявил в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым» на Еспресо.TV.

"На самом деле реальной угроза потери безвиза станет только в случае демонтажа антикоррупционной инфраструктуры. Реальная отмена безвиза это как ядерный удар. Такое ядерное оружие. Поэтому она будет точно отменяться как последняя вообще возможная попытка. Сегодня я такой угрозы не вижу", - отметил Климкин.

По его словам, у украинских партнеров и Евросоюза есть достаточно рычагов, чтобы антикоррупционная инфраструктура работала.

"Сначала будут политические месседжи. Затем будут моменты с различными программами помощи, но я думаю, что до отмены безвиза не дойдет", - подчеркнул Климкин.

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