Думаю, что до отмены безвиза не дойдет, - Климкин
Об этом он заявил в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым» на Еспресо.TV.
"На самом деле реальной угроза потери безвиза станет только в случае демонтажа антикоррупционной инфраструктуры. Реальная отмена безвиза это как ядерный удар. Такое ядерное оружие. Поэтому она будет точно отменяться как последняя вообще возможная попытка. Сегодня я такой угрозы не вижу", - отметил Климкин.
По его словам, у украинских партнеров и Евросоюза есть достаточно рычагов, чтобы антикоррупционная инфраструктура работала.
"Сначала будут политические месседжи. Затем будут моменты с различными программами помощи, но я думаю, что до отмены безвиза не дойдет", - подчеркнул Климкин.
- Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.
- 17 сентября Рада назначила комиссию по отбору кандидатов на должность руководителя САП: большинство голосов дали "слуги" (170) и ОПЗЖ (30), к ним присоединились партия "За будущее" (18), группа "Доверие" (11) и 8 внефракционных нардепов. Против голосовали "ЕС", "Голос" и "Батькивщина" , двое внефракционных и единственный из "слуг" - Юнаков.
- ЕС и США заявили, что дальнейшая поддержка Украины зависит от прозрачности избрания руководителя САП.
- 23 сентября посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что в ЕС обеспокоены событиями вокруг украинских антикоррупционных органов, которые будут внимательно наблюдать за этим и принимать во внимание в вопросе сохранения безвизового режима с Украиной.
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