"Будем следить очень внимательно": посол ЕС в Украине об угрозе отмены безвиза

23 сентября, 2020, 08:15

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что в ЕС обеспокоены событиями вокруг украинских антикоррупционных органов, будут внимательно наблюдать за этим и принимать во внимание в вопросе сохранения безвизового режима с Украиной

Об этом Маасикас сказал в интервью "РБК-Украина".

"Мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры. Мы, конечно, не комментируем никак решение Конституционного суда (о неконституционности назначения директора НАБУ, - ред.). Но мы хотим сделать акцент на правовой конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена очень быстро ", - сказал Маасикас.

Дипломат отметил, что ЕС будет оценивать целесообразность продления безвиза.

"Это, конечно, то, за чем Евросоюз и партнеры Евросоюза наблюдают очень-очень внимательно. Процесс визовой либерализации оценивается каждый год, и мы будем следить за этим очень внимательно", - добавил Маасикас.

Посол ЕС также уточнил, что заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон о прямой угрозе для безвизового режима с Украиной имеет значение, но окончательное решение остается за Еврокомиссией. При этом Маасикас отметил, что пока не сделано ничего необратимого.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным ряд положений закона о НАБУ.

17 сентября Рада назначила комиссию по отбору кандидатов на пост главы САП: большинство голосов дали "слуги" (170) и ОПЗЖ (30), к ним присоединились партия "За будущее" (18), группа "Доверие" (11) и 8 внефракционных нардепов. Против голосовали "ЕС", "Голос" и "Батькивщина", двое внефракционных и единственный из «слуг» - Юнаков.

ЕС и США заявили, что дальнейшая поддержка Украины зависит от прозрачности избрания руководителя САП.

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