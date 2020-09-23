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Espreso.tvОбщество"Будем следить очень внимательно": посол ЕС в Украине об угрозе отмены безвиза

"Будем следить очень внимательно": посол ЕС в Украине об угрозе отмены безвиза


фото: www.eesc.europa.eu
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что в ЕС обеспокоены событиями вокруг украинских антикоррупционных органов, будут внимательно наблюдать за этим и принимать во внимание в вопросе сохранения безвизового режима с Украиной

Об этом Маасикас сказал в интервью "РБК-Украина".

"Мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры. Мы, конечно, не комментируем никак решение Конституционного суда (о неконституционности назначения директора НАБУ, - ред.). Но мы хотим сделать акцент на правовой конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена очень быстро ", - сказал Маасикас.

Дипломат отметил, что ЕС будет оценивать целесообразность продления безвиза.

"Это, конечно, то, за чем Евросоюз и партнеры Евросоюза наблюдают очень-очень внимательно. Процесс визовой либерализации оценивается каждый год, и мы будем следить за этим очень внимательно", - добавил Маасикас.

Посол ЕС также уточнил, что заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон о прямой угрозе для безвизового режима с Украиной имеет значение, но окончательное решение остается за Еврокомиссией. При этом Маасикас отметил, что пока не сделано ничего необратимого.

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