Балуха постепенно выводят из медикаментозного сна, - Геращенко

25 сентября, 2020, 19:33

Медики, лечащие избитого экс-заключенного Кремля Владимира Балуха, постепенно выводят его из медикаментозной комы

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Facebook.

"Немного обнадеживающих новостей от врачей В.Балуха:" Пациент - в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма ", - написала Геращенко.

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Напомним, Балух находится в коме после нападения на него в столичном Гидропарке, произошедшего 7 сентября.

18 сентября злоумышленника задержали. Им оказался киевлянин 1988 года рождения .

Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении меру пресечения в виде ареста на 60 суток.