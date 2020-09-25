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Espreso.tvОбществоБалуха постепенно выводят из медикаментозного сна, - Геращенко

Балуха постепенно выводят из медикаментозного сна, - Геращенко

Медики, лечащие избитого экс-заключенного Кремля Владимира Балуха, постепенно выводят его из медикаментозной комы

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Facebook.

"Немного обнадеживающих новостей от врачей В.Балуха:" Пациент - в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма ", - написала Геращенко.

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