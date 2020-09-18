Задержание подозреваемого в избиении Балуха: в МВД рассказали подробности нападения

18 сентября, 2020, 20:50

Задержанным, которого подозревают в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха, оказался киевлянин, 1988 года рождения

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители сообщают, что 7 сентября, задержанный мужчина пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов.

Также 7 сентября Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Козак". Около полуночи он вышел из заведения и направился в ресторан "Edem".

"Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Владимира Балуха госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что сегодня, 18 сентября, злоумышленника задержали.

"Им оказался местный житель, 1988 года рождения. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полицейские задержали подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

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