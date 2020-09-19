Подозреваемый в нападении на Балуха получил 2 месяца ареста
Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Еспресо.TV.
"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нанесении тяжких травм Владимиру Балуху", - написала Максимец у себя на странице.
Суд не определял альтернативы содержанию под стражей.
В прокуратуре добавили, что подозреваемый - 32-летний безработный житель Киевской области.
Мужчина полностью признает свою вину, от адвоката отказался. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).
- Напомним, Балух находится в коме после нападения на него в столичном Гидропарке, произошедшего 7 сентября.
- При условии положительной динамики с понедельника Балуха попытаются вывести из состояния медикаментозного сна .
- 18 сентября злоумышленника задержали. Им оказался киевлянин 1988 года рождения .
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