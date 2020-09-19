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Espreso.tvОбществоПодозреваемый в нападении на Балуха получил 2 месяца ареста

Подозреваемый в нападении на Балуха получил 2 месяца ареста


фото: youtube.com
Днепровский районный суд Киева в субботу, 19 сентября 2020 года, избрал подозреваемому в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха, меру пресечения в виде ареста на 60 суток

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Еспресо.TV.

"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нанесении тяжких травм Владимиру Балуху", - написала Максимец у себя на странице.

Суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый - 32-летний безработный житель Киевской области.

Мужчина полностью признает свою вину, от адвоката отказался. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

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