Подозреваемый в нападении на Балуха получил 2 месяца ареста

19 сентября, 2020, 14:42

Днепровский районный суд Киева в субботу, 19 сентября 2020 года, избрал подозреваемому в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха, меру пресечения в виде ареста на 60 суток

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Еспресо.TV.

"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нанесении тяжких травм Владимиру Балуху", - написала Максимец у себя на странице.

Суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый - 32-летний безработный житель Киевской области.

Мужчина полностью признает свою вину, от адвоката отказался. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Напомним, Балух находится в коме после нападения на него в столичном Гидропарке, произошедшего 7 сентября.

При условии положительной динамики с понедельника Балуха попытаются вывести из состояния медикаментозного сна .

18 сентября злоумышленника задержали. Им оказался киевлянин 1988 года рождения .

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо