Состояние Балуха стабилизировалось, - Марина Порошенко
23 сентября, 2020, 20:01
Состояние экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха после избиения стабилизировалось
Об этом сообщила Марина Порошенко, передает пресс-служба "ЕС" .
Сейчас, по ее словам, состояние Балуха стабильное.
"Врачи сегодня нам сказали, что состояние его здоровья уже стабильное и имеет определенную положительную динамику. Это очень нас вдохновляет на будущие положительные планы. Но, безусловно, Владимира ждет еще впереди очень долгий путь реабилитации и восстановления", - подчеркнула Марина Порошенко.
- Напомним, Балух находится в коме после нападения на него в столичном Гидропарке, произошедшего 7 сентября.
- 18 сентября злоумышленника задержали. Им оказался киевлянин 1988 года рождения .
- Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении меру пресечения в виде ареста на 60 суток.
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