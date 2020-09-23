Состояние Балуха стабилизировалось, - Марина Порошенко

23 сентября, 2020, 20:01

Состояние экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха после избиения стабилизировалось

Об этом сообщила Марина Порошенко, передает пресс-служба "ЕС" .

Сейчас, по ее словам, состояние Балуха стабильное.

"Врачи сегодня нам сказали, что состояние его здоровья уже стабильное и имеет определенную положительную динамику. Это очень нас вдохновляет на будущие положительные планы. Но, безусловно, Владимира ждет еще впереди очень долгий путь реабилитации и восстановления", - подчеркнула Марина Порошенко.

Напомним, Балух находится в коме после нападения на него в столичном Гидропарке, произошедшего 7 сентября.

18 сентября злоумышленника задержали. Им оказался киевлянин 1988 года рождения .

Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении меру пресечения в виде ареста на 60 суток.