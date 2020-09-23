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Espreso.tvОбществоСостояние Балуха стабилизировалось, - Марина Порошенко

Состояние Балуха стабилизировалось, - Марина Порошенко


фото: УП
Состояние экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха после избиения стабилизировалось

Об этом сообщила Марина Порошенко, передает пресс-служба "ЕС" .

Сейчас, по ее словам, состояние Балуха стабильное.

"Врачи сегодня нам сказали, что состояние его здоровья уже стабильное и имеет определенную положительную динамику. Это очень нас вдохновляет на будущие положительные планы. Но, безусловно, Владимира ждет еще впереди очень долгий путь реабилитации и восстановления", - подчеркнула Марина Порошенко.

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