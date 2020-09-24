Рада может 20 октября принять бюджет в первом чтении, - нардеп Железняк

24 сентября, 2020, 22:40

Верховная Рада может 20 октября собраться на внеочередное заседание для принятия в первом чтении проекта госбюджета на 2021 год

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"С большой долей вероятности Рада соберется 20 октября на внеочередное заседание для принятия бюджета в первом чтении", - сообщил депутат.

Он отметил, что согласно закону Рада должна рассмотреть законопроект о Госбюджете до 15 октября. Но поскольку парламент в октябре заседает только 1-9 числа, то депутатам придется собираться отдельно.