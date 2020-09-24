"Риека" - "Колос": Где и когда смотреть матч Лиги Европы
24 сентября, 2020, 09:01
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы Ковалевский "Колос" сыграет против хорватской "Риеки"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В прошлом раунде "Колос" прошел греческий "Арис" со счетом 2: 1. Для "Риеки" это первый матч в новом сезоне Лиги Европы.
Команды никогда ранее не встречались между собой. Победитель сегодняшнего матча выйдет в плей-офф квалификации Лиги Европы.
Лига Европы
Третий квалификационный раунд
24 сентября, четверг
"Риека" (Хорватия) - "Колос" (Украина)
Риека, стадион "Руевица"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 17 сентября во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Колос" с Коваливки сенсационно победил в гостях греческий "Арис" .
- 18 сентября стало известно, что "Десна" встретится с немецким "Вольфсбургом" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
- 22 сентября форвард хорватской "Риеки" Антонио Чолак подписал контракт с греческим ПАОКом .
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