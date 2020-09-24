"Риека" - "Колос": Где и когда смотреть матч Лиги Европы

24 сентября, 2020, 09:01

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы Ковалевский "Колос" сыграет против хорватской "Риеки"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В прошлом раунде "Колос" прошел греческий "Арис" со счетом 2: 1. Для "Риеки" это первый матч в новом сезоне Лиги Европы.

Команды никогда ранее не встречались между собой. Победитель сегодняшнего матча выйдет в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Лига Европы

Третий квалификационный раунд

24 сентября, четверг

"Риека" (Хорватия) - "Колос" (Украина)

Риека, стадион "Руевица"

Начало в 21:45

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