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Espreso.tvСпортСоперник "Колоса" потерял лучшего бомбардира перед матчем Лиги Европы

Соперник "Колоса" потерял лучшего бомбардира перед матчем Лиги Европы


фото: Getty Images
Форвард хорватской "Риеки" Антонио Чолак подписал контракт с греческим ПАОКом

Об этом сообщает официальный сайт ПАОКа.

Греческий клуб подписал лучшего бомбардира "Риеки" в прошлом сезоне. На счету Чолака 32 матча и 20 мячей в чемпионате Хорватии по футболу в сезоне 2019/20.

Контракт с новичком подписан на четыре сезона. В ПАОК Антонио Чолак будет выступать под 25-м номером. Сумма трансфера составила 3 млн евро.

В третьем квалификационном раунде "Колос" сыграет с хорватской "Риекой". Игра состоится 24 сентября в Хорватии. Начало встречи в 21:45.

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