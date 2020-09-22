Соперник "Колоса" потерял лучшего бомбардира перед матчем Лиги Европы
22 сентября, 2020, 20:11
Форвард хорватской "Риеки" Антонио Чолак подписал контракт с греческим ПАОКом
Об этом сообщает официальный сайт ПАОКа.
Греческий клуб подписал лучшего бомбардира "Риеки" в прошлом сезоне. На счету Чолака 32 матча и 20 мячей в чемпионате Хорватии по футболу в сезоне 2019/20.
Контракт с новичком подписан на четыре сезона. В ПАОК Антонио Чолак будет выступать под 25-м номером. Сумма трансфера составила 3 млн евро.
В третьем квалификационном раунде "Колос" сыграет с хорватской "Риекой". Игра состоится 24 сентября в Хорватии. Начало встречи в 21:45.
- 17 сентября во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Колос" из Коваливки сенсационно победил в гостях греческий "Арис".
- 18 сентября стало известно, что "Десна" встретится с немецким "Вольфсбургом" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
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