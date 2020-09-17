"Колос" сенсационно победил "Арис" в Лиге Европы

17 сентября, 2020, 22:52

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Колос" с Коваливки сенсационно победил в гостях греческий "Арис"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Матч против "Ариса" в Салониках стал для команды из села Ковалевка Киевской области, дебютным в еврокубках. Команды определяли участника следующего раунда в одном матче.

Счет в матче был открыт на 47-й минуте. "Колос" вывел вперед Андрей Богданов, который поразил ворота с близкого расстояния после розыгрыша штрафного.

"Арис" забил в ответ на 55-й минуте усилиями Бруну Гамы. Однако, за 8 минут команда Руслана Костишина забила второй раз - отличился Денис Антюх.

"Колос" победил "Арис" 2:1 и вышел в следующий раунд Лиги Европы.

В третьем квалификационном раунде "Колос" сыграет с хорватской "Риекой". Игра состоится 24 сентября в Хорватии.

Лига Европы

2-й квалификационный раунд

17 сентября

"Арис" (Греция) - "Колос" (Украина) 1:2

Голы: Бруну Гама, 55 - Богданов, 47, Антюх, 63

"Арис": Куэста, Даткович, Ганя (Манос, 69), Роз, Саша (Мансини, 78), Матилья, Джегги, Гама, Фетфацидис, Бертольо, Лопес.

"Колос": Волынец, Емец, Гавриш, Новак, Петров, Задоя, Богданов, Антюх, Смирный, Зозуля (Морозко, 51), Лысенко (Селезнев, 64).

Предупреждение: Богданов, 35; Задоя, 37; Гама, 56; Роз, 68; Морозко, 76; Гавриш, 85.

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