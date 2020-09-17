"Колос" сенсационно победил "Арис" в Лиге Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Матч против "Ариса" в Салониках стал для команды из села Ковалевка Киевской области, дебютным в еврокубках. Команды определяли участника следующего раунда в одном матче.
Счет в матче был открыт на 47-й минуте. "Колос" вывел вперед Андрей Богданов, который поразил ворота с близкого расстояния после розыгрыша штрафного.
"Арис" забил в ответ на 55-й минуте усилиями Бруну Гамы. Однако, за 8 минут команда Руслана Костишина забила второй раз - отличился Денис Антюх.
"Колос" победил "Арис" 2:1 и вышел в следующий раунд Лиги Европы.
В третьем квалификационном раунде "Колос" сыграет с хорватской "Риекой". Игра состоится 24 сентября в Хорватии.
Лига Европы
2-й квалификационный раунд
17 сентября
"Арис" (Греция) - "Колос" (Украина) 1:2
Голы: Бруну Гама, 55 - Богданов, 47, Антюх, 63
"Арис": Куэста, Даткович, Ганя (Манос, 69), Роз, Саша (Мансини, 78), Матилья, Джегги, Гама, Фетфацидис, Бертольо, Лопес.
"Колос": Волынец, Емец, Гавриш, Новак, Петров, Задоя, Богданов, Антюх, Смирный, Зозуля (Морозко, 51), Лысенко (Селезнев, 64).
Предупреждение: Богданов, 35; Задоя, 37; Гама, 56; Роз, 68; Морозко, 76; Гавриш, 85.
- Напомним, 15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2: 0 .
- Соперником "Динамо" в плей-офф главного еврокубка станет бельгийский "Гент" .
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