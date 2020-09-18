"Десна" узнала соперника в Лиге Европы
18 сентября, 2020, 12:16
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы черниговская "Десна" сыграет против немецкого "Вольфсбурга"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Во втором раунде немцы победили албанский "Кукес" со счетом 4: 0. За "Вольфсбург" отличились Адмир Мехмеди, Максенс Лакруа и Ваут Вегхорст, который сделал дубль.
Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Вольфсбург" - "Десна" состоится 24 сентября в Германии. Начало встречи в 20:00.
- 17 сентября во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Колос" с Коваливки сенсационно победил в гостях греческий "Арис" .
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