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Espreso.tvСпорт"Десна" узнала соперника в Лиге Европы

"Десна" узнала соперника в Лиге Европы


фото: facebook.com/desnafc
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы черниговская "Десна" сыграет против немецкого "Вольфсбурга"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во втором раунде немцы победили албанский "Кукес" со счетом 4: 0. За "Вольфсбург" отличились Адмир Мехмеди, Максенс Лакруа и Ваут Вегхорст, который сделал дубль.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Вольфсбург" - "Десна" состоится 24 сентября в Германии. Начало встречи в 20:00.

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