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Espreso.tvЭкономикаИнвестор имеет право на возврат средств при нарушениях со стороны застройщика, но отстоять его очень трудно, говорит юрист Царук

Инвестор имеет право на возврат средств при нарушениях со стороны застройщика, но отстоять его очень трудно, говорит юрист Царук


фото: vectornews
В Украине инвестор новой недвижимости имеет право на возврат средств, если застройщик срывает сроки. Но отстоять такие права и вернуть деньги очень сложно

Об этом рассказал юрист Лаврентий Царук в эфире программы "Еспресо Гаманець" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Если застройщик нарушает сроки ввода в эксплуатацию, характеристики не соответствуют действительности и т.д., - вы имеете право на возврат средств, но придется идти в суд. Это займет много вашего времени и не дает никаких гарантий, что вы вернете ваши вложения ", - сказал Царук.

Чтобы не попасть в подобную переделку, юрист советует очень тщательно проверять застройщика и выбирать его очень взвешенно, ведь вернуть средства почти невозможно.

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