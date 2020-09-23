Инвестор имеет право на возврат средств при нарушениях со стороны застройщика, но отстоять его очень трудно, говорит юрист Царук

23 сентября, 2020, 12:11

В Украине инвестор новой недвижимости имеет право на возврат средств, если застройщик срывает сроки. Но отстоять такие права и вернуть деньги очень сложно

Об этом рассказал юрист Лаврентий Царук в эфире программы "Еспресо Гаманець" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Если застройщик нарушает сроки ввода в эксплуатацию, характеристики не соответствуют действительности и т.д., - вы имеете право на возврат средств, но придется идти в суд. Это займет много вашего времени и не дает никаких гарантий, что вы вернете ваши вложения ", - сказал Царук.

Чтобы не попасть в подобную переделку, юрист советует очень тщательно проверять застройщика и выбирать его очень взвешенно, ведь вернуть средства почти невозможно.