 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМВД планирует за два месяца разработать законы для пресечения мошенничества с застройками

МВД планирует за два месяца разработать законы для пресечения мошенничества с застройками

Министерство внутренних дел (МВД) планирует за два месяца разработать законы для пресечения мошенничества с застройками и создать реестр прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"За два месяца мы должны разработать проекты законодательных актов и нормативно-правовых документов, которые бы сделали невозможным в будущем мошенничество с деньгами инвесторов, а также сформировать "дорожную карту" тех проблемных объектов, которые уже существуют в Украине", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра внутренних дел Антон Геращенко.

Кроме того, МВД рассматривает наработки действенного механизма злоупотреблений застройщиков при продаже имущественных прав на объект недвижимости. При этом ведомство предлагает создать государственный реестр прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать