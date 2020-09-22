22 сентября, 2020, 16:38

Министерство внутренних дел (МВД) планирует за два месяца разработать законы для пресечения мошенничества с застройками и создать реестр прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"За два месяца мы должны разработать проекты законодательных актов и нормативно-правовых документов, которые бы сделали невозможным в будущем мошенничество с деньгами инвесторов, а также сформировать "дорожную карту" тех проблемных объектов, которые уже существуют в Украине", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра внутренних дел Антон Геращенко.

Кроме того, МВД рассматривает наработки действенного механизма злоупотреблений застройщиков при продаже имущественных прав на объект недвижимости. При этом ведомство предлагает создать государственный реестр прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.

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