Украинцы уже могут взять ипотеку под 10% годовых, - Зеленский

12 августа, 2020, 10:46

Украинские банки начали предоставлять ипотеку под 10% годовых

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь - сейчас ипотека снижена. В некоторых банках - ипотека под 10%", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

По его словам, высокие процентные ставки по кредитам на жилье создают значительную нагрузку на бюджет семьи, ведь почти весь заработок приходится отдавать банку. Поэтому они должны снижаться до обоснованного уровня.

По информации заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по оказанию доступной ипотеки для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн, или более 200 ипотечных кредитов.

Отмечается, что в программе задействованы не только государственные, но и коммерческие банки. Большинство из них запустили пилотный проект с 1 июля. Каждый банк разработал свои программы и условия предоставления доступной ипотеки: общую сумму, размер первого взноса, срок предоставления льготной ставки.

В то же время, добавили в пресс-службе, единственное условие для заемщиков - продемонстрировать доход своей семьи или домохозяйства, который позволит обслуживать кредит.

Напомним, с июля ПриватБанк запустил ипотеку под 10% годовых в рамках государственной программы "Доступное жилье".

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