Навального выписали из "Шарите", где он провел больше месяца

23 сентября, 2020, 10:22

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого недавно отравили нервно-паралитическим газом "Новичок", выписали из немецкой клиники "Шарите", где он провел 32 дня

Об этом сообщила немецкая больница в Twitter.

Медики считают, что полное выздоровление Навального возможно, его состояние "достаточно улучшилось" для выписки из стационара. Однако отмечают, что оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления еще рано.

В целом российский оппозиционер лечился в "Шарите" 32 дня, 24 из которых - в отделении интенсивной терапии.

В клинике добавили, что публичное сообщение о состоянии здоровья Навального предоставили после согласования с ним и его женой.

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