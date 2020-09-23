Навального выписали из "Шарите", где он провел больше месяца
23 сентября, 2020, 10:22
Российского оппозиционера Алексея Навального, которого недавно отравили нервно-паралитическим газом "Новичок", выписали из немецкой клиники "Шарите", где он провел 32 дня
Об этом сообщила немецкая больница в Twitter.
Медики считают, что полное выздоровление Навального возможно, его состояние "достаточно улучшилось" для выписки из стационара. Однако отмечают, что оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления еще рано.
В целом российский оппозиционер лечился в "Шарите" 32 дня, 24 из которых - в отделении интенсивной терапии.
В клинике добавили, что публичное сообщение о состоянии здоровья Навального предоставили после согласования с ним и его женой.
- Напомним, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать".
- МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
- 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит в Германии лечение после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото.
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