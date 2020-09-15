Навальный показал первое фото после отравления

15 сентября, 2020, 13:12

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото

Соответствующий пост Навальный опубликовал в Instagram .

"Привет, это Навальный. Скучаю за вами. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже самый простой вентиль в горло не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс . Рекомендую ", - написал он

Навальный также опубликовал свое фото из палаты.

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