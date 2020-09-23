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Espreso.tvОбществоЛукашенко во время инаугурации: "цветная революция" не состоялась

Лукашенко во время инаугурации: "цветная революция" не состоялась


фото: belta
Во время инаугурации президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "цветная революция" в стране не состоялась

Об этом сообщает БелТА.

Во время инаугурации Лукашенко заявил о необходимости "защитить наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость".

"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих, даже может быть, единственные, где "цветная революция" не состоялась", - сказал Лукашенко.

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