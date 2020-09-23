Лукашенко во время инаугурации: "цветная революция" не состоялась
23 сентября, 2020, 12:31
Во время инаугурации президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "цветная революция" в стране не состоялась
Об этом сообщает БелТА.
Во время инаугурации Лукашенко заявил о необходимости "защитить наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость".
"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих, даже может быть, единственные, где "цветная революция" не состоялась", - сказал Лукашенко.
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