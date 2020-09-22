США готовы ответить России на отравление Навального, - Помпео

22 сентября, 2020, 10:15

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти готовы ответить России на отравление российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild .

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо. Когда химическое оружие было применено против (Сергея и Юлии) Скрипалей, мы дали очень решительный ответ. Нет причин считать, что США не отреагируют должным образом на то, что могло произойти, как только будут доступны все факты", - отметил Помпео.

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