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Espreso.tvОбществоСША готовы ответить России на отравление Навального, - Помпео

США готовы ответить России на отравление Навального, - Помпео


фото: reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти готовы ответить России на отравление российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild .

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо. Когда химическое оружие было применено против (Сергея и Юлии) Скрипалей, мы дали очень решительный ответ. Нет причин считать, что США не отреагируют должным образом на то, что могло произойти, как только будут доступны все факты", - отметил Помпео.

Читайте также: США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока-2", - Помпео

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