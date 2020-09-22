США готовы ответить России на отравление Навального, - Помпео
22 сентября, 2020, 10:15
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти готовы ответить России на отравление российского оппозиционера Алексея Навального
Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild .
"Соединенные Штаты ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо. Когда химическое оружие было применено против (Сергея и Юлии) Скрипалей, мы дали очень решительный ответ. Нет причин считать, что США не отреагируют должным образом на то, что могло произойти, как только будут доступны все факты", - отметил Помпео.
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- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального " хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
- 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото .
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