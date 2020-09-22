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Espreso.tvСпорт"Барселона" отказалась отпускать лидера атаки бесплатно

"Барселона" отказалась отпускать лидера атаки бесплатно


фото: Getty Images
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу не планирует бесплатно отпускать форварда Луиса Суареса

Об этом сообщает ESPN .

Бартомеу не хочет бесплатно отпускать Суареса в клуб-конкурент - мадридский "Атлетико". Форварда возмутило такое решение руководства. По информации источника, уругваец уже готовится к проведению пресс-конференции вместе со своими адвокатами. Форвард убежден, что устное соглашение, достигнутое на этой неделе с "Барселоной" о расторжении контракта, должно быть выполнено.

Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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