"Барселона" отказалась отпускать лидера атаки бесплатно
22 сентября, 2020, 18:14
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу не планирует бесплатно отпускать форварда Луиса Суареса
Об этом сообщает ESPN .
Бартомеу не хочет бесплатно отпускать Суареса в клуб-конкурент - мадридский "Атлетико". Форварда возмутило такое решение руководства. По информации источника, уругваец уже готовится к проведению пресс-конференции вместе со своими адвокатами. Форвард убежден, что устное соглашение, достигнутое на этой неделе с "Барселоной" о расторжении контракта, должно быть выполнено.
Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
- 20 августа стало известно, что "Ювентус" предложил уругвайскому футболисту "Барселоны" Луису Суаресу контракт на два года.
- 9 сентября сообщалось, что Луис Суарес договорился о переходе из "Барселоны" в "Ювентус".
- 21 сентября форвард Суарес договорился с руководством "Барселоны" о расторжении контракта
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