"Барселона" отказалась отпускать лидера атаки бесплатно

22 сентября, 2020, 18:14

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу не планирует бесплатно отпускать форварда Луиса Суареса

Об этом сообщает ESPN .

Бартомеу не хочет бесплатно отпускать Суареса в клуб-конкурент - мадридский "Атлетико". Форварда возмутило такое решение руководства. По информации источника, уругваец уже готовится к проведению пресс-конференции вместе со своими адвокатами. Форвард убежден, что устное соглашение, достигнутое на этой неделе с "Барселоной" о расторжении контракта, должно быть выполнено.

Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb