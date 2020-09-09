Форвард "Барселоны" договорился о переходе в "Ювентус"
Об этом сообщает Tuttomercatoweb .
По информации источника, в вопросе с переходом Луиса Суареса в "Ювентус" было решено, что уругваец откажется от последнего года контракта с "Барселоной", чтобы туринцы могли достичь соглашения с каталонским клубом о компенсации, которая составит около 3 млн евро.
Также будет прописана сумма бонусов в размере 13 млн евро.
Интерес к Суареса со стороны французского ПСЖ подтолкнул туринцев договоренности относительно личного контракта и с самим 33-летним форвардом. Он будет получать 12 млн евро в год и дополнительно 2 млн евро в виде бонусов.
Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
- 20 августа стало известно, что "Ювентус" предложил уругвайский футболист "Барселоны" Луису Суаресу контракт на два года.
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