Форвард "Барселоны" получил предложение от "Ювентуса"

20 августа, 2020, 16:21

"Ювентус" предложил уругвайскому футболисту "Барселоны" Луису Суаресу контракт на два года

Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

Суарес начал поиски новой команды, после того, как в "Барселоне" дали ему понять, что новый главный тренер Рональд Куман не заинтересован в услугах уругвайца.

"Ювентус" сразу же проявил интерес к форварду. Итальянский клуб готов предложить игроку контракт на 2 года с зарплатой не более 3 млн евро за сезон. Такие же условия обещает Суаресу нидерландский "Аякс", который также интересуется футболистом.

33-летний Луис Суарес играет за "Барселону" с 2014 года. Также он выступал за "Аякс" с 2007 по 2011 год, за английский "Ливерпуль" - с 2011 до 2014 года.

В нынешнем сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

20 августа стало известно, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман решил избавиться от уругвайского футболиста Луиса Суареса.

Нидерландский "Аякс" предложил за Луиса Суареса 15 млн евро.

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