Форвард "Барселоны" получил предложение от "Ювентуса"
Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.
Суарес начал поиски новой команды, после того, как в "Барселоне" дали ему понять, что новый главный тренер Рональд Куман не заинтересован в услугах уругвайца.
"Ювентус" сразу же проявил интерес к форварду. Итальянский клуб готов предложить игроку контракт на 2 года с зарплатой не более 3 млн евро за сезон. Такие же условия обещает Суаресу нидерландский "Аякс", который также интересуется футболистом.
33-летний Луис Суарес играет за "Барселону" с 2014 года. Также он выступал за "Аякс" с 2007 по 2011 год, за английский "Ливерпуль" - с 2011 до 2014 года.
В нынешнем сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
- 20 августа стало известно, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман решил избавиться от уругвайского футболиста Луиса Суареса.
- Нидерландский "Аякс" предложил за Луиса Суареса 15 млн евро.
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