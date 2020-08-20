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Espreso.tvСпортФорвард "Барселоны" получил предложение от "Ювентуса"

Форвард "Барселоны" получил предложение от "Ювентуса"


фото: Getty Images
"Ювентус" предложил уругвайскому футболисту "Барселоны" Луису Суаресу контракт на два года

Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

Суарес начал поиски новой команды, после того, как в "Барселоне" дали ему понять, что новый главный тренер Рональд Куман не заинтересован в услугах уругвайца.

"Ювентус" сразу же проявил интерес к форварду. Итальянский клуб готов предложить игроку контракт на 2 года с зарплатой не более 3 млн евро за сезон. Такие же условия обещает Суаресу нидерландский "Аякс", который также интересуется футболистом.

33-летний Луис Суарес играет за "Барселону" с 2014 года. Также он выступал за "Аякс" с 2007 по 2011 год, за английский "Ливерпуль" - с 2011 до 2014 года.

В нынешнем сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

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