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Espreso.tvСпортЛидер "Барселоны" разорвет контракт с клубом

Лидер "Барселоны" разорвет контракт с клубом


фото: Getty Images
Форвард Луис Суарес договорился с руководством "Барселоны" о расторжении контракта

Об этом сообщает RAC1 .

"Барселона" отпустит уругвайца бесплатно, зато Суарес откажется частично от зарплаты за последний год контракта.

Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард участвовал в 36 матчах, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

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