Лидер "Барселоны" разорвет контракт с клубом
21 сентября, 2020, 18:22
Форвард Луис Суарес договорился с руководством "Барселоны" о расторжении контракта
Об этом сообщает RAC1 .
"Барселона" отпустит уругвайца бесплатно, зато Суарес откажется частично от зарплаты за последний год контракта.
Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард участвовал в 36 матчах, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.
- 20 августа стало известно, что "Ювентус" предложил уругвайскому футболисту "Барселоны" Луису Суаресу контракт на два года.
- 9 сентября сообщалось, что Луис Суарес договорился о переходе из "Барселоны" в "Ювентус".
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