Лидер "Барселоны" разорвет контракт с клубом

21 сентября, 2020, 18:22

Форвард Луис Суарес договорился с руководством "Барселоны" о расторжении контракта

Об этом сообщает RAC1 .

"Барселона" отпустит уругвайца бесплатно, зато Суарес откажется частично от зарплаты за последний год контракта.

Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард участвовал в 36 матчах, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

20 августа стало известно, что "Ювентус" предложил уругвайскому футболисту "Барселоны" Луису Суаресу контракт на два года.

9 сентября сообщалось, что Луис Суарес договорился о переходе из "Барселоны" в "Ювентус".

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