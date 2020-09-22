Форвард "Барселоны" подделал тест по итальянскому языку для получения гражданства
Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
17 сентября в Перудже форвард сдавал экзамен по итальянскому языку. Положительный результат был необходим Луису Суаресу для того, чтобы получить итальянское гражданство и оформить трансфер в туринский "Ювентус".
По информации источника, уругваец получил посредственную оценку, но при этом достаточную для того, чтобы получить итальянский паспорт. Однако полиция выявила нарушения при процессе сдачи теста. Расследование показало, что вопросы, на которые должен был отвечать Суарес, были согласованы заранее.
Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
- 20 августа стало известно, что "Ювентус" предложил уругвайскому футболисту "Барселоны" Луису Суаресу контракт на два года.
- 9 сентября сообщалось, что Луис Суарес договорился о переходе из "Барселоны" в "Ювентус".
- 21 сентября форвард Суарес договорился с руководством "Барселоны" о расторжении контракта
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