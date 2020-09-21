"Приватизация "Днепра": компания-победитель получила полный пакет акций гостиницы

21 сентября, 2020, 15:47

Компания "Смартленд", которая победила в приватизационном аукционе гостиницы "Днепр", получила 100%-ный пакет акций

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, общество с ограниченной ответственностью "Смартленд" стало владельцем доминирующего контрольного пакета акций частного акционерного общества "Гостиница "Днепр" в количестве 80 млн 923 тыс. 400 штук, что составляет 100% уставного капитала общества.

При этом отмечается, что Фонд государственного имущества вышел из состава собственников отеля.

Напомним, 15 июля 2020 года состоялся аукцион приватизации гостиницы "Днепр" с победной ставкой более 1,1 млрд грн, которую предложила компания "Смартленд".

Победу в аукционе за гостиницу "Днепр" одержали украинские айтишники, которые планируют превратить ее в первый в мире отель, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов.

15 сентября победители аукциона на приватизацию гостиницы "Днепр" перечислили более 1,1 млрд грн в государственный бюджет.

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