"Приватизация "Днепра": компания-победитель получила полный пакет акций гостиницы
21 сентября, 2020, 15:47
Компания "Смартленд", которая победила в приватизационном аукционе гостиницы "Днепр", получила 100%-ный пакет акций
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, общество с ограниченной ответственностью "Смартленд" стало владельцем доминирующего контрольного пакета акций частного акционерного общества "Гостиница "Днепр" в количестве 80 млн 923 тыс. 400 штук, что составляет 100% уставного капитала общества.
При этом отмечается, что Фонд государственного имущества вышел из состава собственников отеля.
- Напомним, 15 июля 2020 года состоялся аукцион приватизации гостиницы "Днепр" с победной ставкой более 1,1 млрд грн, которую предложила компания "Смартленд".
- Победу в аукционе за гостиницу "Днепр" одержали украинские айтишники, которые планируют превратить ее в первый в мире отель, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов.
- 15 сентября победители аукциона на приватизацию гостиницы "Днепр" перечислили более 1,1 млрд грн в государственный бюджет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти