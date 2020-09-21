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Espreso.tvЭкономика"Приватизация "Днепра": компания-победитель получила полный пакет акций гостиницы

"Приватизация "Днепра": компания-победитель получила полный пакет акций гостиницы

Компания "Смартленд", которая победила в приватизационном аукционе гостиницы "Днепр", получила 100%-ный пакет акций

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, общество с ограниченной ответственностью "Смартленд" стало владельцем доминирующего контрольного пакета акций частного акционерного общества "Гостиница "Днепр" в количестве 80 млн 923 тыс. 400 штук, что составляет 100% уставного капитала общества.

При этом отмечается, что Фонд государственного имущества вышел из состава собственников отеля.

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