 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтоличную гостиницу "Днепр" приватизировали за более 1,1 млрд грн

Столичную гостиницу "Днепр" приватизировали за более 1,1 млрд грн


фото: kyivmaps.com
Аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" закончился на ставке в размере 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 грн

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

"15 июля 2020 г. состоялся аукцион приватизации гостиницы "Днепр" с победной ставкой в размере 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривни", - говорится в сообщении.

По словам главы фонда Дмитрия Сенниченко, приватизация отеля имеет целью также и возвращение доверия общества к приватизации.

"Прозрачная приватизация гостиницы "Днепр" доказала, что времена закрытых процессов прошли. Власть действиями показывает, что она открыта к людям, к инвесторам", - заявил Сенниченко.

  • Напомним, Фонд госимущества выставил отель "Днепр" на Европейской площади в Киеве на аукцион. Отель включает 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2020 среда

больше новостей

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать