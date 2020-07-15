Столичную гостиницу "Днепр" приватизировали за более 1,1 млрд грн
15 июля, 2020, 17:11
Аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" закончился на ставке в размере 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 грн
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
"15 июля 2020 г. состоялся аукцион приватизации гостиницы "Днепр" с победной ставкой в размере 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривни", - говорится в сообщении.
По словам главы фонда Дмитрия Сенниченко, приватизация отеля имеет целью также и возвращение доверия общества к приватизации.
"Прозрачная приватизация гостиницы "Днепр" доказала, что времена закрытых процессов прошли. Власть действиями показывает, что она открыта к людям, к инвесторам", - заявил Сенниченко.
- Напомним, Фонд госимущества выставил отель "Днепр" на Европейской площади в Киеве на аукцион. Отель включает 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.
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