Столичную гостиницу "Днепр" приватизировали за более 1,1 млрд грн

15 июля, 2020, 17:11

Аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" закончился на ставке в размере 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 грн

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

"15 июля 2020 г. состоялся аукцион приватизации гостиницы "Днепр" с победной ставкой в размере 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривни", - говорится в сообщении.

По словам главы фонда Дмитрия Сенниченко, приватизация отеля имеет целью также и возвращение доверия общества к приватизации.

"Прозрачная приватизация гостиницы "Днепр" доказала, что времена закрытых процессов прошли. Власть действиями показывает, что она открыта к людям, к инвесторам", - заявил Сенниченко.