"Превратим в киберспортивную арену": отель "Днепр" купили украинские айтишники

23 июля, 2020, 12:26

Победу в аукционе за гостиницу "Днепр" получили украинские айтишники, которые планируют превратить его в первый в мире отель, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов

Об этом написал украинский киберспортсмен и менеджер киберспортивных команд в Facebook Александр Кохановский.

"Победу в аукционе за гостиницу "Днепр" получили не российские олигархи, а украинские айтишники. Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов", - написал Кохановский.

По его словам, отель будет включать не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players "lounge.

"Когда я говорю "мы", то имею в виду группу партнеров и инвесторов, которые способны реализовать большой проект, первой частью стала гостиница "Днепр", - отметил Кохановский.

Кохановский написал, что задумка большого инфраструктурного киберспортивного проекта возникла несколько лет назад.

"Это целая экосистема, которая включает в себя создание современной многофункциональной киберспортивной арены с всеукраинскими и международными турнирами, киберспортивной академии, образовательных проектов и киберспортивных ассоциаций, объединяющей ключевых игроков рынка - которые будут развивать индустрию и помогать в совершенствовании законодательной базы", - подчеркнул он.

По словам Кохановского, проект должен был стартовать со строительства арены, но он изменил свои платы, увдев новую уникальную возможность.

"Вы знаете, что я всю жизнь представлял Украину в мире киберспорта. Это огромный мировой рынок и большие возможности для экономики страны, поэтому пришло время представить Украину миру киберспорта", - добавил Кохановский.

Напомним, 15 июля 2020 года состоялся аукцион приватизации гостиницы "Днепр" с победной ставке в размере более 1,1 млрд грн.