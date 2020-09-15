Деньги от приватизации гостиницы "Днепр" поступили в госбюджет

15 сентября, 2020, 09:37

Победители аукциона на приватизацию гостиницы "Днепр" заплатили более 1,1 млрд грн в государственный бюджет

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

"После соблюдения всех процедур, предусмотренных законодательством, и после получения положительных результатов проверок, победитель аукциона перечислил 1 млрд 111 млн грн в государственный бюджет Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в пресс-службе, победитель аукциона выполнил все условия для получения права собственности этого актива.

В Фонде напомнили, что, начиная с момента объявления результатов аукциона, победитель открытых торгов и средства проходили проверку.

В пресс-службе также добавили, что с начала года ФГИУ провел более 1,5 тыс. аукционов на общую сумму почти 2 млрд грн.

Напомним, 15 июля 2020 года состоялся аукцион приватизации гостиницы "Днепр" с победной ставкой в размере более 1,1 млрд грн, которую предложила компания "Смартленд".

Победу в аукционе за гостиницу "Днепр" получили украинские айтишники, которые планируют превратить его в первый в мире отель, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов.

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