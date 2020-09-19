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Espreso.tvОбщество"Силовое крыло ОПЗЖ планирует съезд в Одессе. Могут быть провокации", - Белецкий

"Силовое крыло ОПЗЖ планирует съезд в Одессе. Могут быть провокации", - Белецкий

иллюстративное
фото: wikimedia.org
В понедельник, 21 сентября 2020 года, общественная организация "Патриоты - За жизнь" собираются провести съезд в городе Одесса

Об этом в субботу, 19 сентября, сообщил в "Телеграме" народный депутат VIII созыва, основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий, передает Еспресо.TV .

По словам политика, вероятно, "не обойдется без провокаций".

"Если так случится - это будет на совести спецслужб и МВД, которые сегодня никак не реагируют на силовые отряды сепаратистов в нашей стране", - отметил Белецкий.

По его мнению, на основе "Патриотов - За жизнь" готовится "аналог харьковского "Оплота", вооруженных адептов "русского мира "с целью внутренней оккупации Украины".

  • 27 августа Нацполиция задержала проукраинскую молодежь, которая будто бы с применением травматического оружия напала на автобус с людьми народного депутата Ильи Кивы (ОПЗЖ), которые называют себя активистами движения "Патриоты - За жизнь" (молодежное крыло партии "Оппозиционная платформа - За жизнь").
  • Правое крыло, вместе с тем, говорит, что это не "активисты", а "титушки", которые предоставляют силовую поддержку акциям ОПЗЖ.
  • По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, вблизи города Люботин, Харьковского района, неизвестные на "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес" с "активистами" и заставили его остановиться. После этого из "Мицубиси" вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. Двое «активистов» ранены, их госпитализировали.
  • Люди Кивы тогда возвращались в Харьков из Полтавы, где накануне состоялся съезд "Патриотов - За жизнь".
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за операцию с задержанием участников нападения на людей Кивы.
  • В партии "Национальный корпус" отрицают свою причастность к действиям взятых под стражу лиц.
  • Кива заявляет, что за нападением стоит именно "Нацкорпус".
  • 29 августа участникам столкновения с "молодежкой" ОПЗЖ дали по 60 дней ареста .
  • Уже после этого появилось заявление известного участника Революции Достоинства и войны в Донбассе, представителя формации С14 Евгения Карася по поводу массовой регистрации "людьми Медведчука" разрешенного в Украине оружия и прохождения ими обучения на полигонах, в т.ч. подрывному делу.

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