Участникам столкновения с "молодежкой" ОПЗЖ дали по 60 дней ареста

30 августа, 2020, 12:01

Киевский райсуд Харькова 29 августа 2020 года назначил шестерым подозреваемым в нападении на автобус на Харьковщине 60 дней под стражей без права внесения залога

Об этом рассказал представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"В течение дня Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения для шестерых подозреваемых в нападении на автобус в Харьковской области (все они жители Днепропетровской области) - содержание под стражей до 25 октября без права внесения залога", - отметил Дмитрий Чубенко.

По его словам, еще пятерым подозреваемым, меру пресечения изберут завтра, 30 августа.

Напомним, как ранее сообщалось одним из арестованных по решению суда является юрист, ветеран 26 бригады ВСУ, участник боевых действий, зоозащитник и волонтер Максим Гарманов.

Основатель и первый командир "Азова" Андрей Белецкий, присутствовавший на суде, так охарактеризовал фигурантов дела:

"Адекватная молодежь, есть ветераны спецназа, десанта, которые прошли войну, имеют награды и ранения".

29 августа в Харькове начался суд над участниками столкновения с бойцами Кивы, которые в данной ситуации оценены как потерпевшие.

27 августа Нацполиция задержала проукраинскую молодежь, которая якобы с применением травматического оружия напала на автобус с бойцами народного депутата Ильи Кивы (ОПЗЖ), которые называют себя активистами движения "Патриоты - За жизнь" (молодежное крыло партии "Оппозиционная платформа - За жизнь").

Правая среда, вместе с тем, говорит что это не "активисты", а "титушки", которые предоставляют силовую поддержку акциям ОПЗЖ.

По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, вблизи города Люботин Харьковского района неизвестные на "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес" с "активистами" и заставили его остановиться. После этого из "Мицубиси" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. Двух "активистов" ранили, их госпитализировали.

Люди Кивы тогда возвращались в Харьков из Полтавы, где перед тем состоялся съезд "Патриотов - За жизнь".

Президент Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за операцию с задержанием участников нападения на людей Киви.

В партии "Национальный корпус" отрицали свою причастность к действиям взятых под стражу лиц.

Кива заявляет, что за нападением стоит именно "Нацкорпус".

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