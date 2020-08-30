"Люди Медведчука выкупают целые полигоны и тренируются, оформляют оружие", - Евгений Карась

30 августа, 2020, 22:17

Пророссийские силы готовят отряды "титушек" к повторению сценария 2014 года

Об этом в интервью одному из украинских YouTube-каналов рассказал известный общественный активист, участник Евромайдана и войны на Донбассе Евгений Карась, передает Еспресо.TV.

Он конкретизировал о какой именно среде говорится - "люди Медведчука".

"Люди Медведчука по всем областям Украины сейчас арендуют различные стрелковые клубы, клубы обучения тактической медицине. На Закарпатье у них люди даже занимаются минно-подрывной подготовке. Приглашают специалистов из Киева. Они по 15, по 30 человек выкупают целые полигоны и тренируются, тренируются, оформляют оружие и т.д.", - говорит Карась.

Финансирование подобных мероприятий, по его данным, идет через близкий к России горюче-смазочный бизнес.

"Денег у них хватает чтобы купить всех "титушоек", всех их вооружить и они пойдут на убой", - добавил Карась.

Таким образом, вполне реальна угроза развертывания сценария событий по аналогии с 2014 годом, когда сначала при содействии тогдашней власти поступали беззаконно "титушки", а затем появлялась настоящая русская боевая агентура, которая уже в свою очередь прокладывала путь войскам РФ.

"Я здесь сторонник людей из Донецка и Луганска, которые считают, что когда приходит "русская весна", с ней не надо говорить, ее надо давить, потому что все эти идиоты за деньги являются первым транзитным этапом, после которого уже заходят "моторолы". Первый бой "Моторолы" был в Харькове, на Рымарской, именно с "Азовом", - напомнил Карась.

Что же касается нынешней ситуации, то пока, как считает активист, правоохранительные органы на нее не реагируют.

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