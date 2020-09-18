Взрыв газопровода в Киевской области: трубопровод восстановлен для прокачки газа, - ГСЧС
18 сентября, 2020, 08:45
Газопровод, который взорвался 15 сентября в Чабанах, готов для транспортировки газа
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
"По состоянию на 7 ч. 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются", - говорится в сообщении.
- В Чабанах произошел взрыв : на газовом трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), поставляющей газ на Европу, произошла разгерметизация и выброс газа.
- Полиция открыла уголовное производство по факту разгерметизации.
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