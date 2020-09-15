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Espreso.tvОбщество"Шум, как из турбины самолета": на Киевщине произошел взрыв на газопроводе с высоким давлением

"Шум, как из турбины самолета": на Киевщине произошел взрыв на газопроводе с высоким давлением

В Чабанах произошел взрыв: на газовом трубопроводе высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), что поставляет газ на Европу, произошла разгерметизация и выброс газа

Об этом сообщает пресс-служба Чабанского поселкового совета.

Установлена заглушка и прекращен выход газа.

Местная жительница Марина Степанска сняла видео о происшествии.

"Пишут, что был взрыв трубы газа под высоким давлением в Чабанах. Вроде, эвакуируют оттуда людей. Пожарные и газовые службы выехали. Друзья, у нас тут какая-то жесть! Дикий шум, как будто вырывается газ с огромной силой или пожар. Это продолжается уже минут 15 и звук только усиливается, как звук из турбин самолета, или когда ракета космическая взлетает. Очень громко и он снова усиливается ", - сообщает очевидец

В 01:15 трубу удалось перекрыть.

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