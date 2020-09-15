"Шум, как из турбины самолета": на Киевщине произошел взрыв на газопроводе с высоким давлением
Об этом сообщает пресс-служба Чабанского поселкового совета.
Установлена заглушка и прекращен выход газа.
Местная жительница Марина Степанска сняла видео о происшествии.
"Пишут, что был взрыв трубы газа под высоким давлением в Чабанах. Вроде, эвакуируют оттуда людей. Пожарные и газовые службы выехали. Друзья, у нас тут какая-то жесть! Дикий шум, как будто вырывается газ с огромной силой или пожар. Это продолжается уже минут 15 и звук только усиливается, как звук из турбин самолета, или когда ракета космическая взлетает. Очень громко и он снова усиливается ", - сообщает очевидец
В 01:15 трубу удалось перекрыть.
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