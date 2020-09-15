Взрыв газопровода в Киевской области: полиция открыла уголовное производство по факту разгерметизации

15 сентября, 2020, 14:56

Полиция открыла уголовное производство по факту разгерметизации магистрального газопровода вблизи Чабанов Киевской области

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook .

"По данному факту следователями открыто уголовное производство по ст. 292 (повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз и установлены все причины и обстоятельства, которые привели к разгерметизации газовой трубы ", - говорится в сообщении.

В частности, сообщения о взрывах и запахе газа вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района в полицию поступило в начале первого часа ночи.

Поэтому на месте происшествия работали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отдела полиции, кинологи, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, руководство полиции Киевщины, спасатели и аварийные службы.

В течение часа специалисты аварийной службы ликвидировали утечку газа. Жертв и пострадавших нет, а поставки электроэнергии в населенные пункты восстановлены.

Предварительная причина аварии - разгерметизация газопровода.

Сейчас полиция обеспечивает охрану места происшествия и поддерживает публичную безопасность и порядок на месте аварии.

В Чабанах произошел взрыв: на газовом трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), что поставляет газ на Европу, произошла разгерметизация и выброс газа.

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