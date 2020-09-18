В зоне ООС военный подорвался на неопределенном взрывном устройстве во время тушения горящей травы
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС.
"С начала текущих суток, 18 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, осуществив выстрелы в сторону украинских позиций. Так, вблизи населенного пункта Водяное враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что неподалеку н.п. Железное военнослужащие ВСУ локализовали очаг возгорания сухой травы.
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"Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Воину оказана квалифицированная медицинская помощь", - рассказала пресс-секретарь ООС.
В четверг, 17 сентября, на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации под н.п. Новогригорьевка
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