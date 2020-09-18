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Espreso.tvОбществоНовые точки разведения сил в зоне ООС еще не утверждены, - Резников

Новые точки разведения сил в зоне ООС еще не утверждены, - Резников


фото: dsnews
Новые участки разведения войск на Донбассе в ТКГ еще не согласовали

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает новостной .

"Они (точки разведения, - ред.), к сожалению, еще не утверждены, поэтому обсуждать сейчас их публично нет никакого смысла. Потому что они обсуждаются в области безопасности группе. Но, к сожалению, окончательного закрепления координат тех точек, следующих участков нет, поэтому я не буду их произносить ", - сказал Резников.

  • Напомним, "нормандская четверка" 9 декабря 2019 года  на саммите в Париже согласовала обсуждения трехстороннего контактной группой в Минске разведения сил и средств на трех новых участках.
  • 2 сентября 2020 Офис президента сообщил, что в ТКГ были согласованы четыре следующие участки разведения сил и средств и договоренности имели финализировать.

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