Новые точки разведения сил в зоне ООС еще не утверждены, - Резников

18 сентября, 2020, 14:52

Новые участки разведения войск на Донбассе в ТКГ еще не согласовали

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает новостной .

"Они (точки разведения, - ред.), к сожалению, еще не утверждены, поэтому обсуждать сейчас их публично нет никакого смысла. Потому что они обсуждаются в области безопасности группе. Но, к сожалению, окончательного закрепления координат тех точек, следующих участков нет, поэтому я не буду их произносить ", - сказал Резников.

Напомним, "нормандская четверка" 9 декабря 2019 года на саммите в Париже согласовала обсуждения трехстороннего контактной группой в Минске разведения сил и средств на трех новых участках.

2 сентября 2020 Офис президента сообщил, что в ТКГ были согласованы четыре следующие участки разведения сил и средств и договоренности имели финализировать.